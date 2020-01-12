Kırklareli asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

12.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:30

Kırklareli Valiliğince asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele konuları görüşüldü.

Bilgin, konuşmasında, kentte asayişin sağlanması için kolluk kuvvetlerinin özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Asayiş olaylarına yönelik kolluk kuvvetlerinin 7/24 görev başında olduğunu ifade eden Bilgin, huzur ve sükunet ortamı oluşması ve mevcut konumun da korunması için mücadele ettikleri belirtti.

Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Şenol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, MİT Bölge Başkanı Ergin Bozdemir, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz ile vali yardımcıları, kaymakamlar ile bazı kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA