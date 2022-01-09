Kırklareli Ali Rıza Efendi Kültür Evi'nin kapıları sanal turla 24 saat açık

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ali Rıza Efendi Kültür Evi, online sanal tur için kapılarını 24 saat ziyaretçilerine açtı.

Kırklareli Belediyesince kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ne kazandırılan Ali Rıza Efendi Kültür Evi 360 derece sanal tur uygulaması başlattı.

İnternet sitesi üzerinden vatandaşlar, 3 katlı kültür evini ziyaret edebiliyor, kültür evinde sergilenen ürünler hakkında bilgi alabiliyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kırklareli'nin turizm alanında gelişmesi için teknolojinin de kullanıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle fiili ziyaret edemeyen vatandaşların sanal ortamda ağırlandığı aktarılan açıklamada, herkesi sanal tura katılarak kültür evini ziyaret etmeye davet edildiği bildirildi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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