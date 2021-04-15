Kırklareli alarm verdi
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Kırklareli alarm verdi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Kırklareli alarm verdi Vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde vatandaşlar tedirgin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasına göre bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 70.

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Kırklareli alarm verdi

Vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde vatandaşlar tedirgin

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasına göre bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 70.22 atış olan Kırklareli ülkede vakaların en çok arttığı il olurken, vatandaşlar bu durumdan tedirgin oluyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yer aldı. Geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Vatandaşlar vakaların artış sebebinin ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması olduğunu dile getirdiler.

Sokakta gezen çoğu insanların maske takmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen Hayri Tanrıkoğlu, "Maskesi ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek gezen insanlar nedeniyle vakalar artıyor. Söylenecek bir şey yok, eğer herkes kendine dikkat ederse her şey düzelir" dedi.

"Bilim adamları, devletimiz ve Sağlık Bakanımız ne diyorsa uyulması gerekiyor"

Vakaların artış sebebinin kente bulunanların kurallara uymamasının yanı sıra şehir ve ülke dışından gelen insanlardan kaynaklı olduğunu dile getiren Ahmet Kaya ise, "Türkiye'de 81 vilayette en çok kurallara uyan il Kırklareli'ydi. En büyük sorun Bulgaristan'dan ve büyük şehirlerden gelen vatandaşlardan kaynaklı, bu kentin halkı kendini koruyor. 1 haftada vakalar çok arttı ve tedirginiz. Ben önlemlerimizi arttırdım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyorum. Herkese çağrımdır maske, mesafe ve temizlik kuralarına uysun" şeklinde konuştu.

Kırklareli alarm verdi
Kırklareli alarm verdi
Kırklareli alarm verdi
Kırklareli alarm verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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