Kırklareli AFAD Müdürü Özer deprem sonrası ilk 6 saat büyük önem taşıdığını belirtti

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Muhsin Özer, deprem sonrası ilk 6 saatin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Özer, makamında düzenlediği basın toplantısında, yıl içerisinde tüm vatandaşlara afet farkındalık eğitimleri vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Depremin meydana geldiği anda sakin kalınmasını, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Özer, "Deprem sonrası ilk 6 saat büyük önem taşıyor. Yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, su vanasını, gaz, elektrik şalteri mutlaka kapatılmalı. Afet ve acil durum çantası alınarak, hızlı adımlarla bina terk edilmeli" diye konuştu.

Acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat araçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Özer, mutlaka SMS ve internet tabanlı uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran