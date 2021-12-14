Kırklareli AFAD Müdürü Erden AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erden, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Yorgun kahramanlar", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını seçen Erden, seçkideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Erden, AA ekibine güzel çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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