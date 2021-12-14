Kırklareli AFAD Müdürü Erden AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli AFAD Müdürü Erden AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli AFAD Müdürü Erden AA'nın
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erden, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Yorgun kahramanlar", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını seçen Erden, seçkideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Erden, AA ekibine güzel çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

 Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

 AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title