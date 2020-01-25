Kırklareli AFAD'dan Elazığ için yardım kampanyası

25.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:43

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Kırklareli'nde "Yardım Koordinasyon Masası" kuruldu.



Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Kırklareli AFAD tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kırklareli AFAD'dan yapılan duyuruda "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada yardım taleplerinin kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda olarak kabul edileceği belirtildi. Öte yandan Kırklareli genelinde kaymakamlıkların başkanlığında yardım toplama komisyonlarının kurulacağı, Kırklareli AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yardımların deprem bölgesine gönderileceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA