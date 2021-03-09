Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Yeltepe, KLÜ Rektörü Şengörür'ü ziyaret etti

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Şengörür, yeniden görevine atanmasından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.

Şengörür, Kırklareli'nin adını üniversite ile duyuracaklarını dile getirdi. Yeltepe de Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran