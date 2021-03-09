Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Yeltepe, KLÜ Rektörü Şengörür'ü ziyaret etti
09.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:46
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.
Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üniversitelerinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Şengörür, yeniden görevine atanmasından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.
Şengörür, Kırklareli'nin adını üniversite ile duyuracaklarını dile getirdi. Yeltepe de Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran