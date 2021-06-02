Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı
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Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, Mardinli öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giyim yardımında bulundu.

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, Mardinli öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giyim yardımında bulundu.

39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Uğur Çevik, AA muhabirine, Ömerli ilçesinin Kayabalı köyündeki ilkokul öğrencilerine hediyeler gönderdiklerini söyledi.

Hediye kolilerinin öğrencilere ulaştığını ifade eden Çevik, "Öğrencilerimiz kırtasiye ürünleri, futbol ve voleybol topu, 39 Gençlik atkıları ile Atatürk resimlerinin bulunduğu tişörtler ile büyük mutluluk yaşadılar." dedi.

Çevik, sporun yanında sosyal projelere de önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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