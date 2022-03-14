KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Tabip Odası Başkanı Taner Pehlivan, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Pehlivan, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini isteyen Pehlivan, "Sorunlarımızı uzun zamandır eylemlerle dile getirmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarının örgütlenmeye devam edeceğiz." dedi.

KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Tıp Bayramı, Kırklareli, 14 Mart, Tören, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title