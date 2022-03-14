KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırklareli Tabip Odası Başkanı Taner Pehlivan, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Pehlivan, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.
Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini isteyen Pehlivan, "Sorunlarımızı uzun zamandır eylemlerle dile getirmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarının örgütlenmeye devam edeceğiz." dedi.