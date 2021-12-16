Kırklar Dağı "Fetih Ormanı"na dikilen 10 bin 918 fidanla yeşillenecek

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'nci yıl dönümü dolayısıyla geçen yıl Kırklar Dağı'nda oluşturulan hatıra ormanına 10 bin 918 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca, merkez Sur ilçesindeki geçen yıl Kırklar Dağı'nda oluşturulan ve çalışmaları tamamlanan "Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı"nda düzenlenen törende, 10 bin 918 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl Diyarbakır'ın fethinin 1382'inci yılını kutladıklarını ve kutlama dolayısıyla Diyarbakır Fethi diye bir internet sitesi oluşturduklarını söyledi.

İnternet sitesinde vatandaşlara çağrı yaparak ağaç dikme sertifikası oluşturulmasını istediklerini belirten Karaloğlu, 10 bin 918 Diyarbakırlının o site üzerinden ağaç dikme sertifikası oluşturduğunu bildirdi.

"Biz de onlara verdiğimiz sözü tutmak için buradayız. 10 bin 918 Diyarbakırlı adına fidanları toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullanan Karaloğlu, Kırklar Dağı'nda daha önce alanla bağdaşmayan yapıların bulunduğunu anımsattı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Tarihi, kültürü, çevreyi, yeşili, doğayı ağzından düşürmeyenler, şehri ranta teslim etmişlerdi. Bu şehrin en önemli noktası olan tarihsel, kültürel, manevi açıdan Kırklar Dağı bu şehir için önemli bir yerdir. Ama bu şehrin zirvesini maalesef kirlettiler. Kirli emelleri uğruna kirlettiler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kırklar Dağı'nda bulunan yapıların yıkılarak bölgenin temizlendiğine dikkati çeken Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini o gün yönetenler Kırklar Dağı'nı katlettiler. Bugün Kırklar Dağı tekrar temizlendi. Ama bize neye mal oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, Sur Belediyesine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 100 milyon lira tazminata mal oldu ama emin olun bu milletin 100 milyonunu çöpe atanlardan bizim her birimizin, her Diyarbakırlının hesap sorması lazım. Mahkeme süreçleri tamamlanıp vatandaşımıza tazminatlar ödendiğinde biz de onlara rücu edeceğiz. O günkü belediye başkanına, meclis üyelerine altına imzası olan herkese o yanlışı o katliamı bu şehri yaşatan herkese hesabını sormak da bizim boynumuzun borcu olsun."

Karaloğlu, Kırklar Dağı'nda yaptıkları rekreasyon çalışmalarıyla vatandaşların hoşça vakit geçirecekleri güzel bir mesire alanı oluşturduklarını belirtti.

Daha sonra fidanların dikimi yapıldı.

Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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