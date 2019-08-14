KIRKLAERLİ Dev dalgalar, tatilcilerin denize girmesini engelledi

14.08.2019 18:14

Dev dalgalar, tatilcilerin denize girmesini engelledi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizin yoğun dalgalı olması nedeniyle Valilik tarafından yapılan güvenlik toplantısının ardından boğulmaları önlemek için denize girilmesi yasaklandı. Denize giremeyen vatandaşlar Pabuç Deresi'ne girerek serinledi.

Kurban Bayramı'nın son gününde Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde denize girmek isteyen tatilcilere, dev dalgalar engel oldu. Son üç gündür havanın fırtınalı olması ve denizdeki dalgaların metrelerce yükselmesi nedeniyle Kırklareli Valiliği tarafından Vize Kaymakamı, Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu yetkililerle, denize giren vatandaşların olası bir olumsuz durumla karşılaşması için güvenlik toplantısı yapıldı.Toplantıda Karadeniz'in özellikle Kıyıköy beldesinde dalgaların etkili olması nedeniyle denize girilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Kurban Bayramı'nın son gününde bölgeye denize girmek için gelen tatilciler, plajlarda önlem alan jandarma ve belediye ekipleri tarafından denize girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Yasağa uyan vatandaşlar sahilde gezerken, bazıları da ayaklarını suya soktu. Bazı tatilciler ise kıyıda güneşlenmeyi tercih etti.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, denize girilmesi diye bir yasak alınmadığını belirterek, Sezon başında Valimiz Osman Bilgin, kaymakamımız, kolluk kuvvetlerimiz ve belediyemiz tarafından güvenlik toplantısında alınmış karar doğrultusunda dalgalı havada denize girmek can güvenliği açısından yasak ama plajda herkes güneşlenebilir diye karar aldık. Tedbirlerimizi çok iyi aldık. Boğulma olayları yaşanmadı. Tedbirleri almaya devam edeceğiz. Denize girmek dalgalı havada yasak ama işte gördüğünüz gibi alternatif olarak derelerimiz var. İnsanlar istedikleri gibi eğlenebiliyorlar. Sosyal medyada bazı haberler çıktı. Kıyıköyde plajlar boşaltılıyor, valilik kararı var, kaymakamlık kararı var diye. Öyle bir şey yok. Sadece dalgalı havalarda güvenlik açısından alınan bir karar ve böyle tedbirlerimizi aldık diye konuştu.

Denizdeki yoğun dalga nedeniyle sahile gelen vatandaşlardan bazıları serinlemek için Pabuç Deresi'ne girerek serinlediler. Burada serinleyen bazı vatandaşlar, Su temiz denize dalgalı bizde buraya girerek serinledik. Alınan karar doğru bir karar en azından boğulmalar önlenmiş olunuyor dedi.

Kaynak: DHA