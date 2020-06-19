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Kırkılan yünler hem çiftçiye hem sanayiciye gelir sağlıyor

Uşak'ta, koyunların kırkılan yünleri hem hayvan yetiştiricisine hem de sanayiciye gelir sağlıyor.

Kırkılan yünler hem çiftçiye hem sanayiciye gelir sağlıyor
19.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:12

Uşak'ta, koyunların kırkılan yünleri hem hayvan yetiştiricisine hem de sanayiciye gelir sağlıyor. Pek çok ürün için ham madde olarak kullanılan yün, kentteki yıllık bin 500 ton üretim kapasitesine sahip fabrikadan 12 ülkeye ihraç ediliyor.

Koyun kırkma mevsiminin gelmesiyle kent merkezine bağlı Eğlence köyündeki hayvan yetiştiricileri, koyunlarının yünlerini kırkarak bölgedeki alıcılara satıyor. Uşak ile birlikte yurdun dört bir yanından satın aldıkları yünleri işleyen fabrikada ise yünler 8 farklı kalitede sınıflandırılıyor. Ardından yıllık ortalama bin 500 ton yün, işlenerek ihracata hazır hale getiriliyor. Halı, battaniye, keçe gibi ürünlerin ham maddesini oluşturan yün, satıcısına ve alıcısına gelir kapısı oluyor.

"Bütçemize katkı sağlıyoruz"

Mayıs ve Haziran aylarının bölgede 'koyun kırkma' zamanını oluşturduğunu kaydeden hayvan yetiştiricisi Halil Akbudak, "Kırkım bittikten sonra yünleri topluyoruz. Bir kısmını kendi ihtiyacımız olursa yastık ve yataklar için değerlendiriyoruz. İhtiyacımız fazlasını da pazarlamak şartıyla alıcılara satarak bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

"Yünün yüzde 90'ını ihraç ediyoruz"

81 ilde bulunan çiftlik ve köylerden kırkılan yünleri satın aldıklarını belirten Yün Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı 22 yaşındaki Erhan Artut, yünlerin farklı işlemlerden geçerek hazır hale getirildiğini kaydetti. Artut konuşmasında şunları söyledi:

"Oradaki depolardan merkezimize sevk ediyoruz ve burada 8 farklı kalitede sınıflandırma işlemi yapıyoruz. İhracata hazır hale geldikten sonra da pazarımıza sevk ediyoruz. Biz bir senede yaklaşık bin 500 ton yün işliyoruz. Bunların yüzde 90'ını 12 ülkeye ihracata gönderiyoruz. Başta Çin, Hindistan, Almanya, İtalya ve Portekiz olmak üzere pek çok noktaya göndermeye devam ediyoruz."

Yünün başta kumaş ve triko sektöründe sonrasında ise halı, battaniye, keçe gibi pek çok alanda kullanıldığını belirten Artut, ekonomiye büyük oranda katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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