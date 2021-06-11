Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
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Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar

Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KARS'ın Akyaka ilçesi Camuşlu köyünde sürü sahipleri, kırktıkları yüzlerce küçükbaş hayvanı, yıkanıp temizlenmesi için Kars Çayı'na bıraktı.

KARS'ın Akyaka ilçesi Camuşlu köyünde sürü sahipleri, kırktıkları yüzlerce küçükbaş hayvanı, yıkanıp temizlenmesi için Kars Çayı'na bıraktı. Hayvanların çayı yüzerek karşıya geçtiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte, küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişmesi için havaların ısınmasıyla birlikte yapılan koyun kırkma işlemi başladı. Hayvanlarda parazit oluşumunu da önlemek için kırkılan yüzlerce küçükbaş hayvanın, temizlenmek için Kars Çayı'ndan geçişi ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Akyaka ilçesi Camuşlu köyünde oturan Arif Güney'e ait bin 100 küçükbaş hayvan, kırkıldıktan sonra çaya getirildi. Hayvanların suya girmesi için ilk olarak sürüdeki keçiler çaya bırakıldı. Keçilerden sonra koyunlar da tek tek suya atlayıp yüzerek karşıya geçti. Çayın karşısına geçerken temizlenen koyun, kuzu ve keçiler daha sonra otlamaları için dağlık alana götürüldü.


Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar
Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok

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