Kırkdilim yoluyla ilgili uyarı
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Kırkdilim yoluyla ilgili uyarı

Kırkdilim yoluyla ilgili uyarı
04.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:57

Çorum'da yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Kırkdilim yolu ile ilgili uyarı yapıldı.

Çorum'da yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Kırkdilim yolu ile ilgili uyarı yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Kırkdilim mevkiinde 17 ve 26 kilometreleri arasında yapılacak olan toprak tesviye, sanat yapıları, tünel ve üstyapı işleri kapsamında palyeli yarmaların yapılabilmesi için yolun 15 Nisan'da trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.

İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait sorumluluk alanında bulunan Harmancık-Sıtma-Çamlıca Köy yolunun alternatif güzergah olarak belirlendiğinin dile getirildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yol kapama noktalarına "çalışma alanında görevli olmayan yaya, vatandaşlara ait motorlu-motorsuz araçların girmesinin yasak" olduğuna ve resimli tabelaların üzerine "10 metreden büyük araçların geçişi yasaktır." şeklinde belirtilmesi suretiyle alternatif yol olarak kullanılacak olan Harmancık-Sıtma-Çamlıca Köy Yoluna 10 (on) metreden küçük araç sürücülerinin kullanması, bu güzergahın fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı araçların geçişine uygun standartta olmadığından ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişlerinin Çorum-Merzifon-Osmancık güzergahını kullanacaktır" - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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