Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni
Kırkdilim mevkinden görüntü Bölgedeki tünel girişleri İş makineleri İnşası devam eden tüneller Tünellerin içinden görüntüler ÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen...
Kırkdilim mevkinden görüntü
Bölgedeki tünel girişleri
İş makineleri
İnşası devam eden tüneller
Tünellerin içinden görüntüler ÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan