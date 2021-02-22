Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni
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Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni

22.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:14

Kırkdilim mevkinden görüntü Bölgedeki tünel girişleri İş makineleri İnşası devam eden tüneller Tünellerin içinden görüntüler ÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen...

Kırkdilim mevkinden görüntü

Bölgedeki tünel girişleri

İş makineleri

İnşası devam eden tüneller

Tünellerin içinden görüntüler ÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün yapılacak.

Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni
Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni
Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni
Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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