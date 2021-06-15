"Kırkdilim"in T1 tünelinde kazı çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T1 tünelinde kazı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T1 tünelinde kazı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kaya'nın Kırkdilim şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Çorum-Osmancık bölünmüş yol ve Kırkdilim bölgesindeki tünel çalışmalarının hızla devam ettiği bildirilen açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Kırkdilim'deki T2 ve T3 tünellerinde kazılarının tamamlandığını ifade etti.

Kargı, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ilçeleri başta olmak üzere İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerindeki vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak yol yapımının, hız kesmeden sürmesi için sık sık alanda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaya, "Yani 2 tünelde ışığı görmüş durumdayız. T1 tüneli kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanmıştır. Ayrıca tünellerin dış mekanlarında yapılacak çalışmalar da yüzde 70 oranında bitirilmiştir. Vatandaşlarımızın değişen iklim şartlarında daha konforlu, güvenli ve daha kısa sürede ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan