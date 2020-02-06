Kırkdilim geçidinde heyelan

06.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:54

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Çorum-İstanbul karayolu Kırkdilim mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.



Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yok tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA