Kırkdilim geçidinde heyelan
Haberler » Güncel » Kırkdilim geçidinde heyelan - Haber

Kırkdilim geçidinde heyelan

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

06.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:54
Kırkdilim geçidinde heyelan

'un ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, bugün saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Çorum-İstanbul karayolu Kırkdilim mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.


Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yok tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler