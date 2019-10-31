Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı

31.10.2019 15:40

Gercüş Belediyesince Keban Barajından getirilen 10 bin sazan balığı Kırkat Göletine bırakıldı.

Gölette düzenlenen programa Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Günaydın, yaptığı açıklamada, 10 bin sazan yavrusunu gölete bırakacaklarını belirterek, "İlçemizde amatör balıkçılığın geliştirilmesi amacı ile buna benzer çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yasal avlanma dönemlerinde olta balıkçılığı yaptıkları sürede oltalarına gelen küçük balıkları, üremenin daha hızlı olması için kesinlikle tutmamalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA