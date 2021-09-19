Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu - Haberler
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Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Haberler | Güncel
Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

- Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu Batman'ın Gercüş içerisinde bulunan Kırkat Göleti'nde kuraklığın da etkisi ile su seviyesinde azalma meydana geldi.

- Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

BATMAN - Batman'ın Gercüş içerisinde bulunan Kırkat Göleti'nde kuraklığın da etkisi ile su seviyesinde azalma meydana geldi. Daha önce su ortasında bulunan teknenin karaya oturması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Gercüş'te yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, çeşme, çay ve gölet gibi su kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın olmaması nedeni ile Kırkat Göletinde 2 ayda su seviyesi yaklaşık yüzde 70 oranında düştü. Göletteki suyun azalmasıyla birlikte su içerisinde bulunan tekne gölettin ortasında kaldı.

Çiftçiler, ekim ayı ile birlikte yağışların gelmesini ümit ettiklerini belirterek, "Sıcaklık bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda gölün çok daha büyük oranda çekildiğine şahitlik edeceğiz" dedi.

Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırkat Göletinde su seviyesi azaldı, suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu - Haberler
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