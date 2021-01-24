Kırkat Göleti dondu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti buz tuttu.

Kar yağışının ardından gece eksi 8 ile 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle, ilçe merkezine 3 kilometre uzaktaki Kırkat Göletti dondu.

İlçede geçimini balıkçılıkla sağlayan İsmail Yalçın, gölettin en son 5 yıl önce donduğunu belirtti.

Öte yandan, ilçede soğuk hava, içme suyu depolarının donmasına neden oldu. Evlerin çatılarında ise bir metreyi aşkın buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak