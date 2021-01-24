Kırkat Göleti dondu
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Kırkat Göleti dondu

24.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:24

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti buz tuttu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti buz tuttu.

Kar yağışının ardından gece eksi 8 ile 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle, ilçe merkezine 3 kilometre uzaktaki Kırkat Göletti dondu.

İlçede geçimini balıkçılıkla sağlayan İsmail Yalçın, gölettin en son 5 yıl önce donduğunu belirtti.

Öte yandan, ilçede soğuk hava, içme suyu depolarının donmasına neden oldu. Evlerin çatılarında ise bir metreyi aşkın buz sarkıtları oluştu.

Kırkat Göleti dondu
Kırkat Göleti dondu
Kırkat Göleti dondu
Kırkat Göleti dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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