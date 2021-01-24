Kırkat Göleti dondu
24.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:24
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti buz tuttu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti buz tuttu.
Kar yağışının ardından gece eksi 8 ile 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle, ilçe merkezine 3 kilometre uzaktaki Kırkat Göletti dondu.
İlçede geçimini balıkçılıkla sağlayan İsmail Yalçın, gölettin en son 5 yıl önce donduğunu belirtti.
Öte yandan, ilçede soğuk hava, içme suyu depolarının donmasına neden oldu. Evlerin çatılarında ise bir metreyi aşkın buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak