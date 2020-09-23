Kırkağaçlı üretici talep etti, Manisa Büyükşehir yerine getirdi

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaçlı üreticilerin talebini geri çevirmeyerek tarımsal ürünlerin yüklenebileceği rampada inşaat çalışmalarını tamamladı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaçlı üreticilerin talebini geri çevirmeyerek tarımsal ürünlerin yüklenebileceği rampada inşaat çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kırkağaçlı üreticinin talebini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticinin tarımsal ürünlerini yükleyip, boşaltabileceği rampada inşaat çalışmalarının tamamlayarak üreticinin hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak üreticinin hizmetine sunulan, yükleme rampasının önemine değinen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Bu gerçekten güzel bir hizmet. Uzun zamandır böyle bir rampanın eksikliğini hissediyorduk. Çiftçilerimiz, kendi imkanlarıyla yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan salça fabrikasına ürünlerini götürüyorlardı. Traktörleriyle götürdükleri için çiftçilerimize risk oluşturuyor, bir de zaman kaybı oluyordu" dedi.

Yapılan yükleme rampasıyla birlikte Kırkağaç tarımının bir adım öne geçtiğini de dikkat geçen Özarı, "Sağ olsun, Cengiz başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yapılan yükleme rampası çiftçimizin sadece ürününün nakliyesini değil, aynı zamanda çiftçilerimizin ekiliş desenini de değiştirecek. Rampa olduğu için insanlar daha fazla salçalık domates, dökmelik biber, ay çiçeği, mısır gibi, dökerek sarabilecekleri ürünlerini daha da çoğaltacaklar. Bu bizim çiftçilerimizin aynı zamanda gelirini de yukarı doğru sıçratacak bir yatırım. Şöyle bakıldığında sadece yükleme rampası gibi görülüyor, ama bizim Kırkağaç tarımı için önemli bir yatırım. Güzel oldu. Büyük emekler verildi. Daire başkanlarımızla devamlı irtibat halindeydik. Sonuçta ortaya güzel bir eser çıktı. Artık, Kırkağaç tarımı Büyükşehir'in sayesinde bir adım önde olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ile birlikte yükleme rampasının olduğu alanda incelemede bulunarak üreticiyle buluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı