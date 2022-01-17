Kırkağaçlı Muhtarlardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü

MANİSA (Bültenler) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Çakır'a, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz eşlik etti. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Hizmetlerimizin eksiksiz bir şekilde Manisalılara ulaşması için mahalle muhtarları ile düzenli olarak görüştüklerini ifade eden Çakır, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilçe ziyaretlerimizde mahalle muhtarlarımızla buluşarak, görüşlerini alıyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İşte mahalle muhtarlarının görüşleri:

Işıklar Mahalle Muhtarı Necmi Işık, "Öncelikle Cengiz Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl köy yolumuz asfalt oldu. Bu yıl da İzmir-İstanbul yoluna bağlanan yolumuz birinci kat asfaltı oldu. Bunlar için tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

Fırdanlar Mahalle Muhtarı Yüksel Demir, "Muhtarlıkta ikinci dönemim. İlk dönemimde alt ve üstyapımız, su depomuz yenilendi. Bize bu işler olmaz. Mümkün değil diyorlardı. Allah razı olsun Cengiz Başkan sayesinde hiçbir eksiğimiz kalmadı. Şu an itibariyle Taşpınar bağlımızın yolu asfaltlandı. Köy yolum asfaltlandı. Mezarlık yolunda bir çalışmamız var. İyi ki Cengiz Başkanım var. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımız bize çok büyük hizmetler yaptı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ufak tefek projelerimiz var. Cengiz Başkanım bir tane. Çok çok teşekkür ediyorum."

Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, "Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemde 2014'ten bugüne kadar 1 kilometre asfaltı 2 defa yapılmıştır. Sondajımız vuruldu. Köyümüzdeki 1 mezarlığın etrafı tel çit ile çevrildi. Mezarlığa kadar 1 kilometre yolumuz kilit parke taş ile döşendi. Biz bugüne kadar görmediğimiz büyük hizmetleri Manisa Büyükşehir Belediyesinden gördük. Bunun için Cengiz Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, "Buradan Cengiz Başkanımıza yapmış olduğu yardımlar için yol genişletme, hayvan sulama göletleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Köyümüzde suyumuz yoktu, açılan sondaj ile suya kavuştuk. Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömürler versin. Boyuna boy, soyuna soy katsın. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygı ve selamlarımı iletiyorum."

Kadriye Mahalle Muhtarı Mustafa Külahdaş, "Başkanım mahallemde yapmış olduğunuz bütün hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim."

İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkürlerimizin asıl sebebi 3 kilometrelik bir asfalt çalışmamız yapıldı. Mezarlık yollarımız taş döşendi. Atıksu arıtma tesisimizin yer teslimi yapıldı. İnşallah kısa bir süre içerisinde orada da çalışmalara başlanacak. Büyükşehir'den Allah razı olsun."

Hacıhimmet Mahalle Muhtarı Mustafa Anık, "Büyükşehir'in hizmetlerinden memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun."

Alacalar Mahalle Muhtarı Özer Özcan, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bize verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Taleplerimizin çoğu yerine geldi. Yolumuzdan, köyümüzün içindeki taş döşemesinden, her şeyden memnunuz."

Zorağa Mahalle Muhtarı Hüsnü Çırak, "Sayın Cengiz Başkana çok teşekkür ediyoruz. Mahallem kırsal mahalle olsa da ilçemiz merkezine yapılan özellikle prestij cadde çalışmasından çok memnunuz. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ederim."

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