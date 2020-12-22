Kırkağaçlı depremzedeler TOKİ tarafından yapılan evlerine kavuşuyor
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Kırkağaçlı depremzedeler TOKİ tarafından yapılan evlerine kavuşuyor

22.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:08
Kırkağaçlı depremzedeler TOKİ tarafından yapılan evlerine kavuşuyor

TOKİ tarafından, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ocak ve şubatta meydana gelen depremde evleri ağır gören vatandaşlar için yapılan 100 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

TOKİ tarafından, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ocak ve şubatta meydana gelen depremde evleri ağır gören vatandaşlar için yapılan 100 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Bu yıl ocak ve şubat aylarında Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşlar için hazırlanan 100 konutluk proje tamamlandı.

Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende, 2+1 ve 3+1 tipindeki konutlar için başvuran 46 depremzedenin konutları kurayla belirlendi.

Evlerine kavuşan depremzedeler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

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