Kırkağaç'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

27.08.2019 17:38

Kırkağaç Belediyesi ve Acaridman Spor Kulübü'nün açtığı yaz kurslarına katılan öğrencilere başarı belgeleri törenle verildi.

Kırkağaç Şair Eşref Stadı'ndaki törende öğrenciler, sertifika sevinci yaşadı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, kursiyerleri tebrik ederek, "Çocuklarımıza yönelik bu tarz faaliyetler devam edecek ve her zaman destekçileri olacağız." dedi.

Törene katılan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Uyumaz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Acaridmanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Topukçu da öğrencileri tebrik etti.

Futbol, basketbol, judo, cimnastik, tekvando, yüzme, okçuluk ve voleybol branşlarında açılan kurslara, 440 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA