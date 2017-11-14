Kırkağaç'ta Üreticiye 7 Bin 170 Zeytin Fidanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik başlattığı çalışmalar Kırkağaç'ta zeytin fidanı dağıtımıyla devam etti.



Kırsal kalkınmaya yönelik önemli çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yönelik desteklere devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta üreticilere 7 bin 170 adet zeytin fidanı dağıttı. Fidan dağıtım törenine MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Ziraat Odası ve ilçe tarım temsilcileriyle birlikte vatandaşlar katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca sürdürülen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında fidanların dağıtıldığını belirten Kırkağaç Koordinatörü Duman ve Akhisar Koordinatörü Ensivri, üreticilere ürünlerinin bereketli olması temennisinde bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç'ta zeytin fidanı dağıtması üreticinin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekten dolayı memnun olduklarını ifade eden üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. - MANİSA