Kırkağaç'ta Prestij Caddesinin altyapısı yenilendi
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Kırkağaç'ta Prestij Caddesinin altyapısı yenilendi

Kırkağaç'ta Prestij Caddesinin altyapısı yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç ilçesine kazandıracağı prestij caddesi öncesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 1050 metrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç ilçesine kazandıracağı prestij caddesi öncesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 1050 metrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu ile Kırkağaç'ın çehresini değiştirecek olan prestij cadde çalışmalarına başlandı. Söz konusu caddenin ilk ayağı MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda prestij caddesine 1050 metrelik yeni nesil içme suyu şebeke hattı döşendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'nın çehresini değiştirecek önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kırkağaç ilçesinde yapımı devam eden prestij caddesi ile ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, "Manisa'nın 17 ilçesine ayrım yapmadan yürüttüğümüz çalışmalarımıza her gün yenisini eklemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunabilmek için eski hatları birer birer sağlıklı hale getiriyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün müjdeleri ile Kırkağaç ilçemizde yapımı başlanan prestij caddemizin içme suyu şebeke hattını hayırlısı ile tamamladık. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile yenileme işimiz kısa süre içerisinde tamamlandı. Hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kırkağaç'ta Prestij Caddesinin altyapısı yenilendi
Kırkağaç'ta Prestij Caddesinin altyapısı yenilendi
Kırkağaç'ta Prestij Caddesinin altyapısı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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