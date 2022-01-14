Kırkağaç'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kırkağaç'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırkağaç'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir - İstanbul Otoyolu Kırkağaç Kavşağı mevkisinde M.T'nin (45) kullandığı 16 ECZ 69 plakalı otomobil ile B.A (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı.

Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İŞÇİSİNİ OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA TAŞIYAN PATRON GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

İŞÇİSİNİ OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA TAŞIYAN PATRON GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

 Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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