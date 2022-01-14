Kırkağaç'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir - İstanbul Otoyolu Kırkağaç Kavşağı mevkisinde M.T'nin (45) kullandığı 16 ECZ 69 plakalı otomobil ile B.A (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı.
Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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