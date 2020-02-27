Kırkağaç'ta müstakil bir ev yandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Memiş Mahallesi 56. Sokak'ta Mehmet Ali Özdemir'e ait müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasınında evde kimsenin bulunmadığı, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği bildirildi.
Kaynak: AA