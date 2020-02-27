Kırkağaç'ta müstakil bir ev yandı
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Kırkağaç'ta müstakil bir ev yandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

27.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:36
Kırkağaç'ta müstakil bir ev yandı

'nın ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Memiş Mahallesi 56. Sokak'ta Mehmet 'e ait müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasınında evde kimsenin bulunmadığı, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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