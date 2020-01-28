Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2)
Karakurt köyünde kurulan çadırların görüntüsü Vatandaşların görüntüsü MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi.
28.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:05
Karakurt köyünde kurulan çadırların görüntüsü
Vatandaşların görüntüsü MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi. AFAD ekipleri Karakurt köyünde çadır kurdu.
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Kaynak: AA