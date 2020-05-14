Kırkağaç'ta Kavun tohumu toprakla buluştu
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Kırkağaç'ta Kavun tohumu toprakla buluştu

Kırkağaç'ta Kavun tohumu toprakla buluştu İl Tarım ve Orman Müdürü Öztürk, çiftçiler gününde Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptı Manisa'nın Kırkağaç bölgesinde özel olarak yetişen ve coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç Kavunu 14 Mayıs Çiftçiler Gününde toprakla buluşurken, yaklaşık 10 bin...

Kırkağaç'ta Kavun tohumu toprakla buluştu
14.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:48

Kırkağaç'ta Kavun tohumu toprakla buluştu

İl Tarım ve Orman Müdürü Öztürk, çiftçiler gününde Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç bölgesinde özel olarak yetişen ve coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç Kavunu 14 Mayıs Çiftçiler Gününde toprakla buluşurken, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda kavun ekimi yapılması hedefleniyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde özel olarak yetiştirilen Kırkağaç Kavunu, 14 Mayıs Çiftçiler Gününde toprakla buluştu. Dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğerlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle Avrupa Birliğinden 2008 yılında coğrafi işaret tescili alınan Kırkağaç Kavunu 10 bin dekarın üzerindeki alanda ekildi. Bu yıl 30 bin tonluk üretim hedeflenen kavunu bazı çiftçiler el yöntemiyle toprağa ekerken, bazı çiftçiler ise traktör kullanmayı tercih etti. Tohum ekimlerinin bitmesinin ardından çapa yapılacak tarlalarda ağustos ayında da hasat yapılması bekleniyor. Hasat edilen kavunlar daha sonra serin ortamlardaki depolara asılarak tüketiciye ulaştırılacak.

Öte yandan kavun ekimine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de katıldı. Elleriyle kavun ekimi yapan Öztürk, hem çiftçilerin günlerini kutladı hem de kavun ekilen alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra açıklama yapan Öztürk, "Hakikaten Kırkağaç kavunu, nefasetiyle, uzun süreli dayanımıyla pazarlarda kabul görmüş bir ürün. Kırkağaç kavunumuzun ekim zamanı geldi. Çiftçilerimiz Kırkağaç ilçesinde kavun ekimini gerçekleştirmekteler. Geçen yıl 41 bin tona yakın Kırkağaç kavunu almıştı çiftçilerimiz ve bunu Türkiye'nin değişik pazarlara göndermişlerdi. Kırkağaç kavunumuz hasadın da itinayla hasat edilip, hiç bir şekilde zedelenmeye, hasar görülmesine izin verilmeden ve yorganlara sarılarak depolara taşınmaktadır. Hakikaten çiftçimiz özenle büyük bir gayretle Kırkağaç kavunu yetiştirip depolarda muhafaza etmektedirler. Mart ayı sonuna kadar da Türkiye pazarlarında Kırkağaç kavunu yer bulmaktadır. Ben Kırkağaç kavununu yetiştiren Kırkağaçlı çiftçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizde bugün burada Kırkağaçlı çiftçilerimizle birlikte Kırkağaç kavununun ekiminde bulunuyoruz. Bizimde tarlada izimiz oluyor ve bizimde hasatta inşallah sözümüz olacak" dedi.

Çiftçilerin günlerini kutlayan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Allah onlara bol ve bereketli mahsuller versin.

Çiftçimizin kazancı bol olsun. Kavunları bereketli olsun. Tarlamıza ayağımızın izini sürdük. 'Tarlada izi olmayanın yemeğe yüzü olmazmış' derler. Çiftçide olursa herkeste olur. Çiftçide olmazsa hiç birimizde olmaz. Allah önce çiftçimize versin" diye konuştu.

Kırkağaçlı kavun üreticisi Bülent Somalıoğlu, kavunların toprakla buluştuğunu belirterek bereketli bir sezon diledi.

Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Kırkağaç Ziraat Odasını ziyaret ederek burada çiftçilere karanfil dağıttı. Ayrıca Kırkağaçlı çilek üreticilerinden Mehmet Eğrioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e yetiştirdiği çileklerden ikram etti.

Tohum ekimi etkinliğine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan ile çiftçiler katıldı.

Kırkağaç'ta Kavun tohumu toprakla buluştu

Kaynak: İHA

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