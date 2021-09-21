Kırkağaç'ta jandarma, motosiklet sürücülerini denetledi

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kırkağaç ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla oluşturulan "Hızır" ve "Huzur" timleri ile asayiş timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkağaç ilçesinde 3 Hızır, 4 Huzur ve 3 Asayiş timi ile 33 personelin katıldığı denetimde, 336 motosiklet kontrol edildi. 50 sürücüye cezai işlem uygulandı. 20 motosiklet trafikten men edildi. Arama kaydı olan 2 motosiklet ele geçirilirken bir kişi yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Manisa'nın, kayıtlı 191 bin 160 motosikletle, Türkiye'de en çok motosikletin bulunduğu 5. il olduğunu belirtti.

Son 5 yılda 218 bin 85 motosiklet ve sürücüsünü denetlediklerini aktaran Erdemir, 19 bin 875 adet trafik cezası uyguladıklarını, düzenledikleri 1945 seminerde 25 bin 213 motosiklet sürücüsüne kask kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunduklarını aktardı.

Erdemir, Manisa'da 5 yılda meydana gelen 1358 motosiklet kazalarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1837 kişinin de yaralandığını da sözlerine ekledi.