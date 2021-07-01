Kırkağaç'ta ilaçlama sahaları incelendi, vatandaşın talepleri dinlendi
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Kırkağaç'ta ilaçlama sahaları incelendi, vatandaşın talepleri dinlendi

Kırkağaç'ta ilaçlama sahaları incelendi, vatandaşın talepleri dinlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kırkağaç ilçesini ziyaret ederek, ilaçlama sahalarının araştırmasını yerinde yaptı, vatandaşların bu konudaki taleplerini dinledi.

Memiş, Kayadibi ve Gelenbe mahallelerinde de incelemelerde bulunan Başkal, Kırkağaçlılara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti.

Sık sık ilçeleri ziyaret ederek, mahalle mahalle ilaçlama saha araştırması gerçekleştiren ve vatandaşların bu konudaki taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ziyaretlerine Kırkağaç ilçesiyle devam etti. İlçe merkezinin yanı sıra Memiş, Kayadibi ve Gelenbe mahallelerini de ziyaret eden Başkal, Kırkağaçlılara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. İlaçlama sahalarının araştırmasını yerinde yapan ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkal, "Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaz mevsimini sorunsuz ve keyifle geçirmeleri için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu bağlamda ilçelerimizi sık sık ziyaret ediyor, hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinliyor ve saha araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. Kırkağaçlı vatandaşlar da, ziyaretleri ve kendilerini dinlemelerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Başkal'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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