Kırkağaç'ta 'En Lezzetli Kavun' Yarışması

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde düzenlenen 'en lezzetli kavun' yarışmasına katılan 11 üretici ürünlerini sergiledi.



Kırkağaç'ın kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamında kavun yarışması düzenlendi. Belediye önünde yapılan yarışmada 11 üreticinin kavunları jürinin beğenisine sunuldu. 5 kişiden oluşan jüri, üreticilerin kavunlarını tek tek tadarak en lezzetli olanı seçti. Metin Tarhan'a ait kavun Kırkağaç'ın en lezzetli kavunu seçilirken, ikinci Hüseyin Ördek, üçüncü ise Mustafa Baldenir'in kavunu seçildi. İlk üçe giren üreticilere Kırkağaç Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından zirai ilaç çekleri hediye edildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin katılımıyla kavun taşıma yarışma ve yeme yarışması düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen etkinliklerde mehter takımı gösteri sundu.



AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Kırkağaç ve Ege Bölgesi'nin düşman işgalinden kurtulmasında kahramanlık örneği sergileyen 'Bakırlı Saçlı Efe'nin torunu Zuhal Efe Günseren'e plaket verdi. - Manisa