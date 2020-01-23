Kırkağaç'ta deprem anı kamerada (2)
Markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasında MANİSA - Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde Kırkağaç İlçesinde markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
23.01.2020 02:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 02:56
Markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasında MANİSA - Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde Kırkağaç İlçesinde markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA