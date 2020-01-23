Kırkağaç'ta deprem anı kamerada
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Kırkağaç'ta deprem anı kamerada

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:12
Kırkağaç'ta deprem anı kamerada

'nın ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kırkağaç'ta deprem anı kamerada
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