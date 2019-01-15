Kırkağaç'ta Deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.41'de merkez üssü Kırkağaç olan yerin 7 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kırkağaç merkez ve uzak mahallelerinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA