Kırkağaç'ta Deprem

Kırkağaç'ta Deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kırkağaç'ta Deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.41'de merkez üssü Kırkağaç olan yerin 7 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kırkağaç merkez ve uzak mahallelerinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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