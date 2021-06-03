Kırkağaç'ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma'da bulundu
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Kırkağaç'ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma'da bulundu

Kırkağaç'ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma'da bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çalınan 22 koyun Soma ilçesindeki bir bahçede başıboş otlarken bulundu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çalınan 22 koyun Soma ilçesindeki bir bahçede başıboş otlarken bulundu.

Önceki gün Kırkağaç'ın Küçükçayır mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalınan Ü.T'ye (64) ait 22 merinos cinsi koyun, Soma'nın Çerkeshamidiye Mahallesinde bulundu. Mahallede ikamet eden bir vatandaş zeytin bahçesinde başıboş hayvanları görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Bahçeye gelen ekipler koyunların Kırkağaç'tan çalınan hayvanlar olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bahçede bulunan koyunları sahibi Ü.T'ye teslim etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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