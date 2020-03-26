Kırkağaç'ta cadde ve sokaklar pırıl pırıl yapıldı İl genelinde sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve kaldırımları hijyen malzemeleriyle baştan aşağı yıkayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta da bu çalışmasına devam etti.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde, bulvar, sokak ve kaldırımlarda hijyen tedbirlerini elden bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Kırkağaç'ta 53, 56, 70. Sokaklar ile birlikte Kırkağaç Devlet Hastanesi bahçesi ve çevre sokaklarında, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Otogar iç ve dışında yıkama çalışması yaptı.

İlçe genelinde periyodik olarak devam eden çalışmalar, Kırkağaçlı vatandaşlardan da tam not aldı.

Kaynak: Bültenler