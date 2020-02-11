Kırkağaç'ta Afetzedelere Altyapı Desteği
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Kırkağaç'ta Afetzedelere Altyapı Desteği

MASKİ Genel Müdürlüğü, AFAD işbirliğiyle Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve İlyaslar Mahallelerinde evleri depremde zarar gören vatandaşlar için kurulan konteynerlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı bağlantılarını yaptı.

11.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:27
Kırkağaç'ta Afetzedelere Altyapı Desteği

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, depremde evleri ağır hasar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () işbirliği ile 'ın Karakurt ve İlyaslar Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar için konteyner montajı yapıldı. Depremzedeler için kurulan konteynerlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı bağlantıları da İçme Suyu ve Kanalizasyon Daireleri Başkanlıkları ekiplerince gerçekleştirildi. Hayata geçirilen çalışma ile MASKİ vatandaşları bu zor günlerinde de yalnız bırakmadı.

Kaynak: Bültenler
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