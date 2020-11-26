Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"ni ZAFER destekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"ni ZAFER destekleyecek

26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:56
Kırkağaç Kaymakamlığının

Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"nin, Zafer Kalkınma Ajansınca (ZAFER) destekleneceği bildirildi.

Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"nin, Zafer Kalkınma Ajansınca (ZAFER) destekleneceği bildirildi.

Kaymakam Murat Büyükköse, yaptığı açıklamada, kavundan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti.

Kavunun hammadde olarak kullanılarak üretilen ürün sayısını artırmayı istediklerini aktaran Büyükköse, bu konuda ZAFER'e yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve ajansın projelerini destekleyeceğini kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

İlgili Haberler

Sultanbeyli'de sıfır atık projesi
Sultanbeyli'de sıfır atık projesi
Meslek lisesi öğrencilerinden sıfır atık projesine destek
Meslek lisesi öğrencilerinden sıfır atık projesine destek
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü: Her ferdin, sıfır atık için çaba göstermesi gerek
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü: Her ferdin, sıfır atık için çaba göstermesi gerek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Enes Batur Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"ni ZAFER destekleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:56:31. #1.14#
title