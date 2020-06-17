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Kırkağaç kavununu, Kumluca'da serada yetiştirdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Erdoğan ve Selime Dalgıç çifti, Kırkağaç kavununu serada yetiştirdi.

Kırkağaç kavununu, Kumluca'da serada yetiştirdi
17.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:02
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Erdoğan ve Selime Dalgıç çifti, Kırkağaç kavununu serada yetiştirdi. Erdoğan Dalgıç'ın yan yana dizili halde fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığı kavunlar yoğun ilgi gördü. Dalgıç, "Bir çocuğa bakar gibi bu ürünü yetiştirdim" dedi.

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdoğan ve Selime Dalgıç çifti serada Kırkağaç türü kavun yetiştirdi. Dalgıç'ın yan yana dizili halde fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığı kavunlar yoğun ilgi gördü. Bölgede oturan ve Kırkağaç türünün serada yetiştirildiğine inanmayanlardan bazıları seraya gelerek hatıra fotoğrafı bile çektirdi. Kavun üreticisi Erdoğan Dalgıç, "Yaklaşık 30 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Defalarca domates biber ektim. Bu yıl kavun ekmeye karar verdim. Herkes çıtır kavun ekerken ben Kırkağaç türü üzerinde yoğunlaştım. Aradığım çeşidi de buldum. Kırkağaç türü kavunun anka çeşidi varmış bunu öğrendim. Bunu buldum ve diktim. 1 Mart'ta ektim. Bir çocuğa bakar gibi bu ürünü yetiştirdim. 1 Haziran'da hasat ettim" dedi.

'İNANMAYANLAR OLDU'Kavunları simetrik şekilde dizip, çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığını, bunu görenlerin ise kendisine 'Bu kavunlar gerçek mi?' diye sorduklarını anlatan Erdoğan Dalgıç, şöyle dedi: "Bunun nedeni şu; aynı mesafede aynı hafta içerisinde tamamını aynı boyda tutturduğum için aynı yerdeler. Ben sadece düzenlemesini yaptım. Sıralanmış olarak görülen her kavunun bağlı bulunduğu bir ağacı var. Yani doğal haldeydi. Sadece fotoğraf çekmek için sıraya getirdim. Düzenledim. Her ağacımızın bir kavunu olduğu için bu kalite ve sıralama oluştu. Sosyal medyada da çok ilgi gördü. İnanmayanlar oldu. 'Bu gerçek olmaz' dediler."Kırkağaç türü kavunun 'anka' çeşidini üreten firmanın Kumluca ürün geliştirme sorumlusu Mustafa Can Çetkin, "Kırkağaç türü anka kavun çeşidimiz şubat ayı ekimlerine uygundur. Tadı ve aroması yüksektir. Yaklaşık tanesi 4- 5 kiloya yakın tonajlı bir çeşit. Kumluca'daki üreticilerimiz için kazançlı bir üretim sağlıyor" diye konuştu.

Kavun serasını çok beğenen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Çiftçimiz gerçekten yedi kere maşallah suphanallah üretmiş" dedi.


- Antalya

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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