Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı

02.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:05
Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı.

Tadı, kokusu, aroması ve uzun raf ömrüyle diğer kavunlardan ayrılan Kırkağaç kavunundan alternatif ürünler elde edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kavun lokumunun ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde denemesi yapılan pekmezin ilçede yaygınlaştırılarak üreticiye ilave gelir sağlanması amaçlanıyor.

Kırkağaçlı 3 üretici tarafından yapılan pekmezler, ilk denemede olumlu sonuç verdi. Kavun pekmezinin seri olarak üretilerek tüketicilerin beğenisine sunulması hedefleniyor.

Kavun pekmezi yapımına katılan Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan gazetecilere, bozulmaya yakın ya da defolu kavunların sağlam kısımlarının alınarak pekmeze dönüştürülebileceğini, böylelikle firenin en aza indirilebileceğini ve yeni bir tüketim ürünü oluşturulabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Buğra Gülsoy
Spor Samatta Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Ekim Avrupa Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:16:44. #1.14#
title