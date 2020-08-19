Kırkağaç itfaiyesine ziyaret Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Kırkağaç 2. Bölge İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerine Kırkağaç ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerine ve personellere ziyaretlerde bulunan Gürhan İnal, yapılan çalışmalar hakkında personellerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç 2. Bölge İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İnal, personellere hayırlı çalışmalar dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler