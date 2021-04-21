Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor
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Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor

Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tamamlandığında Kırkağaçlı gençlerin hem sportif hem de sosyal anlamda uğrak noktası olacak olan tesiste gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Spora ve sporculara desteğini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü kapalı halı saha projesinde inşaat çalışmalarına devam ediyor. Yapılan protokol kapsamında proje bedelinin yüzde 50'si Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50'si ise Kırkağaç Belediyesi tarafından karşılanacak olan kapalı halı saha projesinde kapalı halı sahanın yanı sıra soyunma odaları, duşlar ve kafeterya yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Temmuz ayında bitirmeyi planlıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da kapalı halı saha projesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz kapalı halı saha ikmal inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla Kırkağaç Belediyesi'yle bir protokol imzalandı. Protokol sonrasında ihale işlemlerini tamamlayıp yer teslimini yapmıştık. Şu anda imalatlarımız devam ediyor. Temmuz ayında bitirerek Kırkağaçlı gençlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor
Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor
Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor
Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor
Kırkağaç'ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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