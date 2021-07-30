Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor

Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası ile kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası ile kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçede yapımına devam edilen Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası ile kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Mahalle Muhtarları ve teknik personeller birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binasında incelemeler yapan Daire Başkanı Uğur Topkaya, en kısa zamanda inşaat çalışmalarının tamamlanarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi'nin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Halı saha son aşamaya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya daha sonra halı saha projesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, halı sahanın zemin seriminin yapıldığını, branda ile örtülme çalışmalarının ise son aşamaya geldiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çalışmalarına başlanan projelerin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Daire Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Ergün önderliğinde Manisalılar için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Düm Tek Tek Fatma Girik Sevda Erginci İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:09:41. #1.14#

title