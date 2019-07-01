Kırkağaç'ın kadın marangozu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, baba mesleği marangozluğu seçen lise mezunu grafiker Sena Örs (27), yaptığı ahşap oyma ürünlerle erkek ustalara taş çıkartıyor. Kadınların istediğinde başaramayacağı iş olmadığını belirten Örs, yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel ürünleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Kırkağaç'ta babasının yanında çırak olarak başladığı marangozluğu 45 yıldır sürdüren 2 çocuk babası Mustafa Örs, yorularak işini 3 yıl önce grafiker olan oğlu Muhammet Ali Örs'e (35) devretmek istedi. Ancak oğul Örs, grafikerliğe devam edeceğini belirterek, babasının bu isteğini kabul etmedi. Ağabeyinin baba mesleğini yapmayı kabul etmemesi üzerine Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olan Sena Örs, tezgahın başına geçti. Babasının yanında işi öğrenen genç kadın, bir süre sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için evlerinin bahçesinde kendisi için bir atölye kurup, ahşap, oyma ürünler ve mobilyalar üretmeye başladı.

Yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel ürünleri 500 lira ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başlayan Örs, evin bahçesindeki atölyenin kendisine artık küçük gelmeye başlaması üzerine bir süre önce Kırkağaç Küçük Sanayi Sitesi'nde, 100 metrekarelik bir dükkan kiraladı. Bekar olan Örs, artık tamamen işi bırakan babasına ait bıçkı, planya ve zımpara makinesi gibi birçok malzemeyi kiraladığı dükkana taşıdı. Örs, sosyal medyadan aldığı siparişlerle işlerini daha da büyüttü. Ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Örs, başarı hikayesini şöyle anlattı:

"Bu işi rahmetli dedem yapıyordu. Daha sonra babam yapmaya başladı. Ağabeyim bu işi yapmak istemeyince de bana kaldı. Babamın yanında işi öğrendim. 3 yıldır da bu işi yapıyorum. İlk başlarda, 'Bu işi yapamayız, bize göre değil' dediğimiz işleri şimdi yeni atölyemizde neredeyse gözümüz kapalı yapar duruma geldik. Babam da her ne kadar işten elini ayağını çektiyse de arada bana yardıma geliyor. Siparişlere yetişemediğim zamanlar oluyor. Ürettiğim ürünleri Türkiye dışında pek çok yerin yanısıra Kuzey Irak'a da gönderdim. Hedefim işi daha da büyütüp, çok sayıda kişiyi yanımda istihdam etmek."

Hemcinslerine de seslenen Sena Örs, "Her kadın işinin patronu olabilir. Hayallerine ulaşabilmek için korkmayıp çalışmaları yeterli. Kadınların istediğinde yapamayacağı iş yok" dedi.



Kaynak: DHA