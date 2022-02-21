Kırkağaç'ın İçme Suyu Verimliliği İçin Sondaj Çalışmaları Devam Ediyor

KIRKAĞAÇ, MANİSA (Bültenler) - Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında ilçe merkezine daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaşacak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kırkağaç ilçe merkezindeki mahallelere yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için yeni bir sondaj kuyusu daha açıldı. Saniyede 17 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

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