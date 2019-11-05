Kırkağaç ile Akhisar arasına ulaşım kolaylığı

05.11.2019 14:39

Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, yenilenen yolla Akhisar'a 3,5 kilometre daha yaklaştıklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Alifakı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni yolu inceledi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Tahsin Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Muhtarlık İşleri personeli, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir ekibi, Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"Mahallemiz Başkanımıza duacı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nca Alifakı Mahallesi'ni Akhisar'a bağlayan ve 3,5 kilometrelik yolda yapımı tamamlanan sathi kaplama çalışmasını inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinlediler. Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, "Bu yol mahallemizi Akhisar'a 3,5 kilometre daha yakınlaştırıyor. Bu yolu bize yaptığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mahallemizin ovasından geçen bir yoldu. Tozdan dolayı çok eziyet çekiyorduk. Ama Cengiz Başkanım Allah'ın izniyle bizim isteklerimizi yerine getirdi. Mahalleli de ona çok duacı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler