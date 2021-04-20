Kırkağaç'a prestij caddeler kazandırılıyor
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Kırkağaç'a prestij caddeler kazandırılıyor

Kırkağaç'a prestij caddeler kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde Atatürk Caddesi ile 53 Sokak üzerindeki prestij cadde proje çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde Atatürk Caddesi ile 53 Sokak üzerindeki prestij cadde proje çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, prestij cadde projelerinin sözleşmesini yüklenici firma ile imzalamasının ardından Kırkağaç ilçesinde hızla çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Atatürk Caddesi'ndeki yol ve tretuvar düzenleme işlerini yerinde inceledi.

Kırkağaç ilçesindeki prestij cadde çalışmalarının hayırlı olması amacıyla dualar edilerek, kurban kesildi. Daha sonra heyet, yapım çalışmalarının başladığı Atatürk Caddesi üzerinde incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırkağaç ilçesinde prestij caddeler üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile harekete geçtiklerini belirten Topkaya, "Kırkağaç ilçemizde, Atatürk Caddesinde ve 53 Sokak'ta prestij cadde çalışmalarımıza başladık. Şu anda Atatürk Caddesi'ndeyiz. Öncelikle mevcutta bulunan parke taşlarını kaldırmakla işe başladık. Düzeltmelerini yapacağız. Ardından saha betonunu dökerek, üzerine parke taşların döşemesine başlayacağız. Burada bazalt agregalı taşlarımız kullanılacak. Orta refüjlerde Manisa Büyükşehir Belediyemizin diğer prestij caddelerde kullandığı dekoratif aydınlatma direklerini kullanacağız. Yolun kenarında korkuluklar ve taş duvar yapılacak. 53 Sokak'ta MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu çalışmaları yapılıyor. İçme suyu çalışmalarının ardından bir ekibimiz de orada çalışmalara başlayacak. Hızlı bir şekilde iki noktada da prestij cadde çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar bittiğinde tamamıyla yenilenmiş caddeleri, Kırkağaç ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.

Kırkağaç Belediye Başkanvekili Kemal Tekgöz, "Kırkağaç ilçemizin en önemli iki caddesinde yapılan çalışmalara, biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ya da diğer ihtiyaçları olursa, Kırkağaç Belediyesi olarak ortak çalışmaya hazırız. İlçemize, halkımıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, "Böyle büyük bir projeyi Kırkağaç'a kazandırdığı için Cengiz Başkan'dan Allah razı olsun. Bu yağmurlu havada merkez ve kırsal mahalle muhtarlarımız, buradalar. Saat Kulesi'nden Eğitim Alay Komutanlığı'na kadar olan yolumuz prestij cadde olarak yenilenecek. 53 Sokakta kanalizasyon ve içme suyu altyapıları değişecek. Aydınlatma sistemleri değişecek. Gerçekten, hayal edemeyeceğimiz kadar güzel yatırımlar hayata geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere kurmaylarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kırkağaç Muhtarlar Derneği Başkanı ve Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin, "Kırkağaç'ımızın böyle güzel görünümlü bir caddesi yoktu. Böyle bir caddeye ihtiyaç duyuluyordu. Halkın çok yoğun olarak kullandığı, belediye parkının da bulunduğu güzergahta yapılan çalışmanın ilçemize güzellik katacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İncelemeler sırasında Kırkağaç Belediye Başkanvekili Kemal Tekgöz, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Meclis Üyeleri Mustafa Tıpırtın, Gürhan Erdem, Ayşe Kaplan, Taner Altındağ, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, teknik ekipler, yüklenici firma yetkilileri ve yaklaşık 30 mahalle muhtarı hazır bulundu. - MANİSA

Kırkağaç'a prestij caddeler kazandırılıyor
Kırkağaç'a prestij caddeler kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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