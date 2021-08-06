Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde yangın çıktı

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde elektrik trafosunun patlaması sonucunda yangın çıktı.

Eskişehir'de bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde elektrik trafosunun patlaması sonucunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi'ye bağlı Kırka mahallesinde bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde bulunan bir trafonun patlaması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürücü, yapıştırıcı, tarım ilacı, gübre, çamaşır suyu, sabun ve tekstil boyaları gibi birçok üründe kullanılan bor maddesinin üretim kompleksi olan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde ki yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına almayı başardı. İşletmede soğutma çalışmaları sürerken, yaralı olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde yangın çıktı
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Gülben Ergen Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:05:40. #1.15#

title